Le mineur d'or Newmont nomme Natascha Viljoen sa première directrice générale

Newmont NEM.N a nommé lundi Natascha Viljoen comme sa première directrice générale, succédant à Tom Palmer, à un moment où le secteur minier aurifère tente de faire face à une série de défis, même si le métal précieux atteint une série de nouveaux sommets.

La nomination de Natascha Viljoen coïncide avec la démission abrupte de Mark Bristow en tant que directeur général de la société rivale Barrick Mining ABX.TO plus tôt dans la journée.

Les actionnaires font pression pour obtenir des rendements plus élevés afin d'égaler les sommets historiques successifs du prix de l'or, même si les entreprises sont confrontées à la hausse des coûts, au nationalisme des ressources et aux attentes croissantes en matière d'alignement sur la transition énergétique.

Tom Palmer quittera ses fonctions de premier dirigeant de Newmont le 31 décembre et agira en tant que conseiller stratégique jusqu'à son départ à la retraite en mars de l'année prochaine.

Il a rejoint Newmont en 2014 et est devenu son directeur de l'exploitation en 2016 avant d'être nommé directeur général en 2019.

Au cours de son mandat, Newmont a réalisé des opérations transformatrices, notamment l'acquisition de Goldcorp , la coentreprise Nevada Gold Mines et l'acquisition de la société minière australienne Newcrest pour 17 milliards de dollars, afin de créer un portefeuille mondial de premier plan.

Viljoen, qui a rejoint Newmont en tant que directrice de l'exploitation en 2023, apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'exploitation minière mondiale, notamment à des postes de direction chez Anglo American AAL.L , BHP BHP.AX et Lonmin, ainsi qu'en tant que directrice générale d'Anglo American Platinum.

Chez Newmont, elle s'est concentrée sur les opérations, l'intégration du portefeuille et le développement des talents, en mettant l'accent sur la sécurité, l'excellence opérationnelle et le développement durable.

Josh Wolfson, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré qu'au fil du temps, Newmont avait signalé la mise en place d'un plan de succession, notamment en annonçant en mai 2025 que Natascha Viljoen serait promue au poste de présidente.

Au début de l'année, Karyn Ovelmen a également annoncé sa décision de quitter son poste de directrice financière de Newmont, après un peu plus de deux ans au sein de l'entreprise. L'initié Peter Wexler a été nommé directeur financier par intérim.

Les actions de Newmont ont ouvert à un niveau record de 87,93 dollars lundi, avant d'inverser les gains et de chuter de plus de 1 % à 84,98 dollars.