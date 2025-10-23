 Aller au contenu principal
Le mineur d'or Newmont dépasse les estimations de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 22:08

Newmont NEM.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, l'entreprise d'extraction d'or ayant bénéficié d'une remontée des cours du lingot.

Le leader mondial des mines d'or a affiché un bénéfice de 1,71 $ par action sur une base ajustée pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,43 $, selon les données compilées par LSEG.

