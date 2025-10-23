Le mineur d'or Newmont dépasse les estimations de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Newmont NEM.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, l'entreprise d'extraction d'or ayant bénéficié d'une remontée des cours du lingot.

Le leader mondial des mines d'or a affiché un bénéfice de 1,71 $ par action sur une base ajustée pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,43 $, selon les données compilées par LSEG.