La Bourse de Paris conclut la semaine dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a conclu la séance de vendredi dans le vert, rassurée par l'adoption quasi certaine du budget au Parlement, et après avoir accueilli avec bienveillance le choix de Donald Trump pour diriger la Fed.

Le CAC 40 a gagné 0,68%, à 8.126,53 points, en hausse de 55,17 points par rapport à la veille. Jeudi, il avait conclu la séance à l'équilibre (+0,06%), à 8.071,36 points.

L'indice vedette a surtout salué une nouvelle étape vers la fin du marathon budgétaire: le Premier ministre Sébastien Lecornu a dégainé pour la troisième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, ultime étape avant l'adoption définitive du budget de l'Etat, attendue lundi.

Si la nouvelle était déjà pour bonne partie "incorporée par les marchés depuis qu'il était devenu clair que les socialistes n'allaient pas voter la censure", elle fait partie des "données macroéconomiques plutôt rassurantes" qui touchent la France et l'Europe, souligne Charlotte de Montpellier, économiste de la banque ING.

"Il ne faut pas non plus être trop euphorique. La question de la soutenabilité budgétaire n'est pas réglée, et reviendra" sur la table, poursuit l'économiste.

A cela s'ajoutent, en Europe, "des croissances plus fortes qu'attendu", ainsi que des indices de production industrielles encourageants, de nature à rassurer les marchés, explique également Charlotte de Montpellier.

Autre actualité qui a marqué la séance de vendredi: le choix de Donald Trump de proposer Kevin Warsh pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine.

Pour être effective, la nomination de M. Warsh, ancien gouverneur de la banque centrale américaine, devra être confirmée par le Sénat, où le parti présidentiel est majoritaire.

"Sa position d'ancien gouverneur de la Fed, son expérience dans le privé chez Morgan Stanley mais aussi son expérience politique devraient faciliter la confirmation de son mandat par le Sénat américain", affirme Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

Pour Steve Sosnick, d'Interactive Brokers, "ce qui est intéressant, c'est que lors de son précédent mandat à la Fed, il était en fait plutôt partisan d'une politique monétaire restrictive".

Mais Kevin Warsh a passé l'année 2025 à envoyer des signaux à la Maison Blanche en plaidant pour des diminutions de taux et en critiquant l'institution monétaire.

Ces derniers mois, le président américain n'a cessé de vilipender Jerome Powell, jugeant que ce dernier ne baissait pas assez vite les taux directeurs, ce qui a laissé craindre aux investisseurs une perte d'indépendance de la Fed au départ de son gouverneur actuel.

La hausse du CAC 40 lors de la séance de vendredi n'empêche pas l'indice parisien de baisser sur l'ensemble de la semaine, de 0,20%. Sur le mois de janvier, qui se conclut samedi, le CAC 40 a même baissé de 0,28%, au cours d'un mois marqué par les aléas géopolitique, qui guident les investisseurs depuis le début de l'année.

Sale journée pour Eutelsat

Le gouvernement français a empêché cette semaine Eutelsat, l'opérateur européen de satellites de communication, de vendre ses antennes au sol au fonds suédois EQT car il s'agit d'un "actif stratégique", a déclaré vendredi le ministre de l'Economie Roland Lescure.

Le titre a perdu 2,77%, à 2,29 euros.

