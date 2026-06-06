Le milliardaire Kaplan tire parti de la reprise du marché grâce au dépôt de la demande d'introduction en bourse de Sinda aux États-Unis

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La société minière Sinda a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, marquant ainsi la deuxième incursion de l'investisseur milliardaire Thomas Kaplan sur les marchés publics après la cotation de Sunshine Silver SSMR.N la veille, alors que l'intérêt pour les introductions en bourse rebondit.

Les conditions de l'offre n'ont pas été révélées dans le dossier.

L'activité sur le marché américain des introductions en bourse a explosé en 2026, de nombreux secteurs cherchant à entrer en bourse et à capter l'enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles cotations.

SpaceX, la société d'Elon Musk, devrait faire son entrée en bourse à New York la semaine prochaine, dans le cadre de ce qui s'annonce comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Le géant de l'IA Anthropic a également déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse la semaine dernière.

Les sociétés minières se joignent également à cette vague, CopperTech Metals ayant déposé mardi une demande d'inscription à la cote de New York. Sunshine Silver Mining SSMR.N a fait son entrée à la Bourse de New York jeudi.

Sinda et Sunshine Silver Mining sont des sociétés du portefeuille de The Electrum Group, une société d'investissement spécialisée dans les ressources naturelles. La société est dirigée par son fondateur et président Thomas Kaplan, un investisseur de premier plan dans les métaux précieux et les actifs liés aux ressources naturelles.

Sinda détient les droits d'exploration et d'exploitation de cinq concessions minières contiguës dans la ceinture argentifère historique de Guanajuato, au Mexique, a-t-elle indiqué dans son dossier d'introduction en bourse.

La société décrit le projet comme une découverte «greenfield» à haute teneur et à grande échelle d'argent et d'or, présentant un potentiel de production d'importance mondiale.

La société a l'intention d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour l'exploration et le développement souterrain, ainsi que pour d'autres coûts liés au projet en cours.

La société minière a déclaré une perte nette de 11,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 2,6 millions de dollars il y a un an, en raison de l'augmentation de ses dépenses d'exploration.

Morgan Stanley, la Banque Scotia et BMO Capital Markets sont les co-chefs de file de l'offre de Sinda. La société a l'intention de coter ses actions à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "SIND".