Le milliardaire indien Gautam Adani cherchera à obtenir un non-lieu dans l'affaire de fraude de la SEC aux États-Unis

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* La SEC affirme que Gautam Adani et Sagar Adani ont dissimulé un système de corruption dans des documents relatifs à des obligations

* Les Adani contestent les accusations de corruption et nient toute implication dans l'émission d'obligations

* L'affaire pénale américaine connexe est en suspens depuis fin 2024

* La SEC n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat

(Ajoute des détails du dossier, de l'affaire criminelle connexe, du contexte, des paragraphes 4 à 11) par Jonathan Stempel

Gautam Adani, la deuxième personne la plus riche de l'Inde, demandera à un juge américain de rejeter l'affaire de fraude civile de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui découle d'un système de corruption présumé, ont déclaré ses avocats mardi.

Adani et son neveu Sagar Adani ont été accusés par la SEC en novembre 2024 d'avoir orchestré un système pour payer ou promettre de payer des centaines de millions de dollars en pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement indien au profit d'Adani Green Energy ADNA.NS , où les deux hommes sont cadres et directeurs.

L'affaire de fraude en matière de valeurs mobilières est liée au fait qu'Adani Green aurait omis de divulguer le stratagème dans les documents relatifs à une émission d'obligations de 750 millions de dollars en 2021.

Dans un document déposé auprès du tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, les avocats des Adanis ont déclaré que leurs clients contestaient l'existence de preuves crédibles à l'appui du système de corruption présumé.

Les avocats ont déclaré que le manque d'implication des Adanis dans l'offre et l'absence d'intention de fraude ou de négligence justifiaient le rejet de la plainte.

Ils ont également qualifié les plaintes de la SEC d'"extraterritoriales inadmissibles", compte tenu du fait que les Adanis et toutes les fautes présumées ont été commises en Inde et que les obligations n'ont jamais été échangées sur une bourse américaine.

La SEC n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Les avocats des Adanis ont déclaré qu'ils demanderaient officiellement un non-lieu avant le 30 avril.

Les procureurs américains ont déposé une plainte pénale connexe en novembre 2024 contre les Adanis et plusieurs autres accusés. Il n'y a pas eu d'évolution publique dans cette affaire depuis décembre 2024. Un porte-parole du bureau du procureur des États-Unis à Brooklyn s'est refusé à tout commentaire.

Gautam Adani, 63 ans, a fondé et préside le conglomérat Adani Group et est président d'Adani Green.

Il vaut environ 60,6 milliards de dollars, ce qui le place au 30e rang mondial selon le magazine Forbes.

Mukesh Ambani, président du conglomérat Reliance Industries

RELI.NS , est la personne la plus riche de l'Inde, avec une valeur d'environ 91,4 milliards de dollars, ce qui le place au 20e rang mondial, selon Forbes.