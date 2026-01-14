Le milliardaire brésilien Batista fait la navette entre Washington et Caracas, à la recherche de contrats pétroliers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les avoirs de Fluxus au paragraphe 2, la présence de Batistas aux États-Unis et le point de vue de l'industrie de l'énergie sur le Venezuela aux paragraphes 8 à 11) par Luciana Magalhaes

Le milliardaire brésilien Joesley Batista a rencontré la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, vendredi, avant et après sa rencontre à Washington avec des responsables américains, qu'il a rassurés en leur disant qu'elle semblait prête à ouvrir l'industrie pétrolière et gazière de son pays à l'investissement, a déclaré à Reuters une personne au fait de la question. La société d'énergie Fluxus de la famille Batista, qui a consolidé ses actifs en Bolivie et en Argentine depuis qu'elle l'a acquise en 2023, évalue les opportunités commerciales au Venezuela, a déclaré la source, sous le couvert de l'anonymat.

Fluxus et J&F, la société holding de Batista, se sont refusés à tout commentaire.

La diplomatie de la navette du milliardaire, dont l'abattoir familial JBS JBSS.O a une empreinte américaine majeure et a fait des affaires au Venezuela, souligne son accès à Washington et aux capitales à travers les Amériques. Sa rencontre avec le président Donald Trump en septembre a contribué à dégeler les relations entre les États-Unis et Brasilia , a rapporté Reuters à l'époque. Quelques semaines plus tard, Donald Trump vantait son "excellente alchimie" avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et, quelques mois plus tard, il abandonnait les droits de douane élevés imposés par les États-Unis sur de nombreux produits brésiliens, notamment le bœuf et le café . Le voyage de Joesley Batista à Caracas vendredi, d'abord rapporté par CNN Brésil, fait suite à une visite en novembre avec le président de l'époque, Nicolas Maduro, selon deux personnes familières avec le sujet. Ce dernier a été arrêté lors d'une opération militaire américaine ce mois-ci afin d'être jugé pour trafic de drogue .

Cette fois, Joesley Batista a pris un avion privé de Washington à Caracas pour rencontrer Delcy Rodriguez, et a trouvé l'ancienne vice-présidente de Nicolas Maduro disposée à ouvrir le secteur de l'énergie et à respecter les engagements pris envers les États-Unis, a déclaré la source. Joesley Batista a repris l'avion pour Washington et a transmis l'information aux responsables sur place.

La récente incursion de la famille Batista dans le secteur de l'énergie s'inscrit dans le cadre d'une diversification plus large de ses participations depuis qu'elle a fait de JBS le plus grand transformateur de viande au monde.

L'année dernière, JBS a réussi une cotation boursière très attendue aux États-Unis et a versé 5 millions de dollars au comité d'investiture de Donald Trump par l'intermédiaire de sa filiale américaine Pilgrims Pride PPC.O .

Alors que les grandes compagnies pétrolières américaines se sont montrées prudentes avant de se précipiter à nouveau au Venezuela, compte tenu de l'histoire des nationalisations dans l'industrie de l'énergie, les petits acteurs régionaux sont impatients d'avoir accès aux plus grandes réserves pétrolières déclarées du monde.

"C'est certainement une opportunité, mais il y a des risques", a déclaré Marcio Felix, directeur d'un groupe industriel représentant de petites entreprises énergétiques au Brésil, lors d'un événement organisé mardi. "Si vous attendez que tout soit clair, il n'y aura plus d'espace disponible."