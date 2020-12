Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le militant hongkongais Joshua Wong condamné à 13 mois et demi de prison Reuters • 02/12/2020 à 10:24









par Jessie Pang et Clare Jim HONG KONG, 2 décembre (Reuters) - Joshua Wong, figure du mouvement démocrate à Hong Kong, a été condamné mercredi à 13 mois et demi de prison pour avoir participé en juin 2019 à un rassemblement interdit contre le gouvernement. Cette peine est la plus lourde prononcée cette année contre un militant de l'opposition hongkongaise. Wong, qui est âgé de 24 ans, a plaidé coupable d'avoir organisé et fait la promotion de ce rassemblement non autorisé auquel des milliers de personnes ont participé le 21 juin 2019 à proximité du siège de la police. Il était passible d'une peine maximale de trois ans de prison. Deux autres membres influents du mouvement démocrate, Agnes Chow, 23 ans, et Ivan Lam, 26 ans, ont été condamnés respectivement à dix et sept mois de prison pour des faits liés à cette manifestation. Le rassemblement de juin 2019 visait un projet de loi d'extradition vers la Chine, enterré depuis par l'exécutif hongkongais. Mais une nouvelle loi dite de "sécurité nationale" a été promulguée l'été dernier. Les militants pro-démocrates y voient un coup sévère porté au haut degré d'autonomie et de libertés civiques dont l'ancienne colonie britannique est censée jouir jusqu'en 2047. "En ciblant des militants bien connus du mouvement de protestation sans leaders véritables de Hong Kong, les autorités envoient un avertissement à quiconque oserait critiquer ouvertement le gouvernement", a commenté Yamini Mishra, directrice d'Amnesty International pour la région Asie-Pacifique. (Jessie Pang et Clare Jim version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

