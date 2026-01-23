Le Michigan poursuit les compagnies pétrolières, affirmant qu'elles se sont entendues pour restreindre la concurrence dans le secteur des véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Chevron au paragraphe 3) par David Shepardson et Mike Scarcella

La procureure générale du Michigan, Dana Nessel, a déposé vendredi une plainte en matière de concurrence contre quatre grandes compagnies pétrolières, affirmant qu'elles se sont entendues pendant des décennies pour empêcher la concurrence des énergies renouvelables, y compris les véhicules électriques.

La plainte déposée devant le tribunal de district de l'ouest du Michigan vise BP BP.L , Chevron CVX.N , Exxon XOM.N , Shell SHEL.L et l'American Petroleum Institute. Selon la plainte, les entreprises ont agi "comme un cartel, en s'entendant pour réduire la production et la distribution d'électricité provenant de sources renouvelables et pour freiner l'émergence des véhicules électriques et des technologies d'énergie primaire renouvelable aux États-Unis".

Dans un communiqué, un avocat de Chevron a qualifié l'action en justice du Michigan de "sans fondement, comme le démontrent les multiples rejets par les tribunaux" dans d'autres juridictions, notamment à New York, en Pennsylvanie et dans le Delaware. "Ce procès ignore également le fait que le Michigan dépend fortement du pétrole et du gaz pour soutenir les constructeurs automobiles et les travailleurs de l'État", a déclaré l'avocat Theodore Boutrous Jr.

Shell s'est refusé à tout commentaire. Les représentants de BP, d'Exxon et de l'American Petroleum Institute n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Selon la plainte, les entreprises ont "abandonné des projets d'énergie renouvelable, utilisé des litiges en matière de brevets pour entraver leurs rivaux, supprimé des informations concernant les coûts cachés des combustibles fossiles et la viabilité des solutions de remplacement... et utilisé des associations commerciales pour coordonner des efforts à l'échelle du marché afin de détourner les dépenses d'investissement des énergies renouvelables - tout cela pour favoriser l'une des conspirations en matière de concurrence les plus fructueuses de l'histoire des États-Unis".

La plainte a noté que dans les années 1970, Exxon a développé les premières technologies de véhicules hybrides essence-électriques, et qu'en 1978, Exxon a présenté publiquement un moteur électrique intégré dans un système de propulsion hybride essence-électrique, installé dans une Chrysler Cordoba, et qu'en 1979, Exxon s'est associé à Toyota pour développer un véhicule hybride essence-électrique utilisant le châssis d'une Toyota Cressida.

"Mais Exxon n'a jamais commercialisé cette technologie innovante de moteur hybride et a constamment reporté les investissements significatifs dans ses technologies de batteries lithium-ion et à base de graphite pour les VE", indique le procès, ajoutant que les recherches internes d'Exxon en 1979 "prédisaient que l'énergie renouvelable deviendrait de plus en plus une menace concurrentielle pour les combustibles fossiles."

Le procès indique également que Chevron a pris des mesures pour retarder une technologie essentielle pour les véhicules électriques et les batteries rechargeables connues sous le nom de batteries nickel-métal hydrure en acquérant des brevets

pour restreindre leur utilisation dans les automobiles.

L'administration Trump a pris une série de mesures pour permettre aux constructeurs automobiles d'éviter plus facilement de construire des VE et pour rendre l'achat de VE plus coûteux pour les consommateurs, après que l'administration Biden eut adopté des règles qui auraient obligé les constructeurs automobiles à construire un nombre croissant de VE.