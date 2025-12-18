Le Michigan approuve les contrats d'achat d'électricité de DTE pour un centre de données et ajoute des mesures de protection du réseau

Les autorités de régulation du Michigan ont approuvé jeudi sous conditions des contrats spéciaux pour l'unité de DTE Energy DTE.N afin de fournir de l'énergie à un centre de données du comté de Washtenaw.

La Michigan Public Service Commission (MPSC) a toutefois imposé des garanties obligatoires supplémentaires destinées à protéger les clients résidentiels et autres contre la prise en charge des coûts liés au développement et à l'exploitation continue du centre de données.

DTE Energy est également tenue d'absorber tous les coûts qu'elle ne peut pas récupérer auprès du propriétaire du centre de données, Green Chile Ventures, une unité d'Oracle ORCL.N , aux côtés d'OpenAI et de Related Digital.

Elle doit également mettre à jour les procédures d'urgence afin que, dans un tel cas, la charge du centre de données soit réduite avant d'interrompre le service aux autres clients.

La demande d'électricité atteint des sommets en raison de l'expansion rapide des centres de données - en particulier ceux qui soutiennent l'intelligence artificielle - qui entraîne une augmentation de la consommation d'électricité, ce qui ajoute de la tension à des réseaux électriques déjà très sollicités.

Le Michigan exige que DTE Electric couvre tous les coûts liés à la desserte du centre de données de 1 383 MW prévu par Oracle ORCL.N dans le canton de Saline, qui ne sont pas récupérés auprès de Green Chile Ventures LLC.

La MPSC demande à DTE de soumettre, dans un délai de 90 jours, une proposition de nouveau tarif conçu pour les très gros clients tels que les centres de données.