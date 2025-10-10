Le Mexique confirme un nouveau cas de lucilie bouchère dans le centre de l'État de Querétaro

Le ministère mexicain de l'agriculture a déclaré jeudi en fin de journée:

* DÉCLARE AVOIR DÉTECTÉ UN AUTRE CAS DE LUCILIE BOUCHÈRE DANS LE CENTRE DE L'ÉTAT DE QUERÉTARO - DÉCLARATION

* LA DÉTECTION A EU LIEU LORS DE L'INSPECTION D'UNE CARGAISON DE BÉTAIL EN PROVENANCE DU SUD-SUD-EST ET A TOUCHÉ UN SEUL ANIMAL

* INDIQUE QUE LE PROTOCOLE DE PRÉVENTION DE LA PROPAGATION DU PARASITE A ÉTÉ IMMÉDIATEMENT ACTIVÉ

Texte source: [https://shorturl.at/LmXIV]