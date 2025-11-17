Le Mexique cède certains créneaux de vol à l'aéroport de la capitale à des transporteurs américains

MEXICO CITY, 17 novembre - La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a déclaré lundi queles compagnies aériennes mexicaines avaient accepté de céder à des transporteurs américains certains créneaux de vol à l'aéroport de la capitale du pays, qui est très fréquenté, dans le cadre d'une querelle entre les deux pays sur la répartition des vols.

"Il y a plusieurs semaines, il y a eu une redistribution des créneaux horaires, au cours de laquelle les compagnies aériennes mexicaines ont cédéleurs créneaux aux compagnies américaines, en tenant compte de la compétitivité ", a déclaré Mme Sheinbaum lors de sa conférence de presse matinale.

Mme Sheinbaum a refusé de préciser le nombre de créneaux horaires concernés, ajoutant que l'année prochaine, un système numérique de répartition des vols devait être mis en place et que les compagnies aériennes américaines et d'autres compagnies internationales y avaient déjà adhéré.

Cette concession intervient alors que le ministère américain des transports a pris des mesures sévères à l'encontre des activités des compagnies aériennes mexicaines aux États-Unis au cours des derniers mois, plusieurs années après que le Mexique a supprimé des créneaux horaires à l'aéroport de la capitale et déplacé les vols de fret vers un site plus récent et plus éloigné.

En octobre, le ministère des transports a révoqué l'approbation de plus d'une douzaine d'itinéraires empruntés par des transporteurs mexicains, et annulé les vols combinés de passagers et de fret des compagnies aériennes mexicaines à destination des États-Unis au départ du nouvel aéroport international Felipe Angeles ( AIFA).

Mme Sheinbaum a néanmoins déclaré que les autorités américaines devaient "reconnaître l'importance des deux aéroports", l'aéroport international principal de Mexico ( AICM) et l'AIFA, qui a été construit par le prédécesseur et mentor de Mme Sheinbaum, M. Andres Manuel Lopez Obrador.

M. Lopez Obrador a ordonné la réduction des créneaux horaires et le déplacement des vols de fret en invoquant la sursaturation de l'AICM, qui est situé au centre de la ville et qui fait l'objet de travaux de rénovation.

La présidente a déclaré qu'elle avait rencontré les compagnies aériennes de fret et qu'elles étaient satisfaites de pouvoir voler à partir de l'AIFA, bien qu'elle ait reconnu qu'il y avait du travail à faire pour faciliter le traitement douanier à l'aéroport géré par l'armée.

En août, United Airlines UAL.O a déclaré que les autorités mexicaines avaient informé les compagnies aériennes américaines que les créneaux "confisqués" à l'AICM seraient rétablis .