Le mexicain Cemex achète le fabricant américain de stucs Omega dans le cadre de son développement dans les matériaux de construction aux États-Unis

Le cimentier mexicain Cemex CEMEXCPO.MX va acheter le fabricant américain de stucs Omega Products International, a annoncé jeudi le cimentier, dans le cadre de ses efforts pour offrir des matériaux de construction supplémentaires sur l'un de ses plus grands marchés.

Omega, une société privée possédant quatre usines dans l'ouest des États-Unis, génère environ 23 millions de dollars par an de revenus de base, a déclaré Cemex, sans toutefois divulguer le prix d'achat.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre.

L'achat "s'aligne sur notre stratégie de croissance aux États-Unis", a déclaré le directeur général Jaime Muguiro dans un communiqué, ajoutant que l'expansion complétait les opérations actuelles de Cemex, étant donné que les usines et les clients d'Omega se trouvent dans de nombreux États de l'Ouest où l'entreprise mexicaine vend déjà du ciment, des agrégats et des additifs.

Muguiro a pris ses fonctions l'année dernière, s'engageant à dégraisser l'un des plus grands cimentiers du monde. Il a notamment supprimé des emplois et des activités dans des secteurs non essentiels , tout en redoublant d'efforts pour se développer aux États-Unis.

Après les réductions de coûts, Cemex prévoit que la valeur d'Omega sera au total inférieure à sept fois les bénéfices de base définis par l'Ebitda. Compte tenu d'un Ebitda annuel de 23 millions de dollars, cela impliquerait une valeur d'entreprise de moins de 161 millions de dollars.

En octobre, Cemex a porté sa participation à la majorité dans la société Couch Aggregates, basée dans le sud-est des États-Unis, qui produit du sable, du gravier et de la pierre concassée.