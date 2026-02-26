 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le mexicain Cemex achète le fabricant américain de stucs Omega dans le cadre de son développement dans les matériaux de construction aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 11:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kylie Madry

Le cimentier mexicain Cemex CEMEXCPO.MX va acheter le fabricant américain de stucs Omega Products International, a annoncé jeudi le cimentier, dans le cadre de ses efforts pour offrir des matériaux de construction supplémentaires sur l'un de ses plus grands marchés.

Omega, une société privée possédant quatre usines dans l'ouest des États-Unis, génère environ 23 millions de dollars par an de revenus de base, a déclaré Cemex, sans toutefois divulguer le prix d'achat.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre.

L'achat "s'aligne sur notre stratégie de croissance aux États-Unis", a déclaré le directeur général Jaime Muguiro dans un communiqué, ajoutant que l'expansion complétait les opérations actuelles de Cemex, étant donné que les usines et les clients d'Omega se trouvent dans de nombreux États de l'Ouest où l'entreprise mexicaine vend déjà du ciment, des agrégats et des additifs.

Muguiro a pris ses fonctions l'année dernière, s'engageant à dégraisser l'un des plus grands cimentiers du monde. Il a notamment supprimé des emplois et des activités dans des secteurs non essentiels , tout en redoublant d'efforts pour se développer aux États-Unis.

Après les réductions de coûts, Cemex prévoit que la valeur d'Omega sera au total inférieure à sept fois les bénéfices de base définis par l'Ebitda. Compte tenu d'un Ebitda annuel de 23 millions de dollars, cela impliquerait une valeur d'entreprise de moins de 161 millions de dollars.

En octobre, Cemex a porté sa participation à la majorité dans la société Couch Aggregates, basée dans le sud-est des États-Unis, qui produit du sable, du gravier et de la pierre concassée.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CEMEX-CPO
1,2500 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank