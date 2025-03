Le message délivré par Jerome Powell donnera la tendance pour la suite (Amplegest)

Le message délivré par Jerome Powell sera intéressant à décrypter, ajoute Emmanuel Auboyneau et donnera la tendance pour la suite. Powell devrait probablement rester prudent et se réserver toutes les marges de manœuvre futures. Aucune décision sur les taux ne devrait être annoncée lors de cette réunion.

Le gérant poursuit son argumentation : " Les droits de douane, s'ils sont appliqués, auront dans un premier temps des conséquences inflationnistes qui ne plaident pas pour de nouveaux assouplissements monétaires. Mais l'incertitude qu'ils génèrent pourrait également peser sur la croissance économique ce qui pourrait, à l'inverse, inciter la Réserve fédérale à se montrer plus souple. Tout dépendra de la réalité des chiffres ".

(AOF) - " Depuis l'élection de Donald Trump la donne a changé pour la Réserve fédérale. La Banque centrale était jusqu'alors dans un cycle d'assouplissement monétaire progressif qui devait se poursuivre en lien avec la baisse de l'inflation. Le changement de cap initié par le nouveau président avec, notamment, sa politique protectionniste rend la situation plus incertaine ", explique Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.

