[Le Mensuel] d'Ecofi est sorti

L'édito aborde «le bilan économique de Donald Trump aux Etats-Unis, alors que les résultats de l'élection se font attendre...

L'actu du mois, c'est notre campagne [Actions pour le futur] qui met en avant 5 fonds actions ISR

Dans le tour d'horizon des classes d'actifs « Le Covid fait fléchir les marchés » côté actions alors que « les taux souverains européens poursuivent leur baisse »

Côté ISR, nous analysons le difficile chemin vers la neutralité carbone. Notre actualité met en avant la publication dans nos reportings de l'alignement des portefeuilles avec le scénario climatique 2°C alors que l'analyse sur les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance porte sur Iberdrola, société de services publics dans le gaz et l'électricité. Et comme chaque mois nos entrées/sorties et nos engagements.

Enfin, focus sur Ecofi Optim Variance, un fonds actions zone Euro ISR qui permet de concilier recherche de performance et amortissement des chutes brutales du marché actions