Le Mémorial d'Auschwitz choqué par la série d'Amazon Prime sur des chasseurs de nazis

VARSOVIE, 23 février (Reuters) - Le Mémorial d'Auschwitz s'en est pris dimanche à Amazon AMZN.O , auquel il reproche les scènes de description fictive de la Shoah dans sa nouvelle série "Hunters" et la présence de livres de propagande nazie sur ses catalogues en ligne. La série "Hunters", diffusée depuis vendredi par Amazon Prime avec Al Pacino en vedette, suit une équipe de chasseurs de nazis opérant dans le New York des années 1970 et découvrant des centaines de nazis s'étant réfugiés aux Etats-Unis. Mais la série, qui contient des scènes en flash-back dans les camps d'extermination, est accusée de dépeindre avec un goût douteux les atrocités commises contre les déportés. Le Mémorial d'Auschwitz a notamment été interpellé par une scène où un officier nazi reconstitue un jeu d'échecs où les pièces sont des êtres humains conduits à la mort lorsqu'ils sont pris. "Inventer un faux jeu d'échecs humains pour Hunters est non seulement une stupidité dangereuse et une caricature, mais c'est aussi accueillir les futurs négationnistes", souligne le Mémorial d'Auschwitz. "Nous honorons les victimes en préservant la rectitude des faits." Vendredi, le Mémorial avait déjà retweeté une lettre émanant de l'Holocaust Educational Trust demandant à Amazon de retirer de la vente les livres antisémites pour enfant de Julius Streicher, un auteur nazi exécuté après guerre pour crimes contre l'humanité. "Quand on décide de tirer profit de la vente de propagande nazi antisémite publiée sans commentaire ou contexte critique, on doit se souvenir que ces mots ont non seulement conduit à l'Holocauste mais aussi à de nombreux autres crimes de haine", précise le Mémorial dimanche sur son compte Twitter. (Alan Charlish version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -2.65%