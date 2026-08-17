Le médicament ophtalmologique d'EyePoint n'atteint pas son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 4)

EyePoint EYPT.O a annoncé lundi que son médicament ophtalmologique expérimental n'avait pas atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée.

La société testait ce médicament, le Duravyu, par rapport à un traitement de référence, l'aflibercept, chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge de type humide, l'une des principales causes de perte de vision.

EyePoint a expliqué que l'essai n'avait pas atteint son objectif d'amélioration de la vision sur l'ensemble du groupe étudié, les résultats ayant été faussés par un petit groupe de patients.

La cotation des actions d’EyePoint a été suspendue avant l’ouverture de la Bourse.