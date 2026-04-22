Le médicament GLP-1 de Pfizer pour la perte de poids disponible en précommande en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Andrew Silver

Le Xianweiying, traitement de Pfizer pour la gestion du poids à base de GLP-1, est disponible en précommande en Chine, comme l'a montré une vérification effectuée par Reuters sur une plateforme de commerce électronique locale, ce qui intensifie la concurrence avec les rivaux sur un marché qui, selon les analystes, devrait valoir des milliards de dollars.

Un porte-parole de Pfizer n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un stylo injecteur Xianweiying de 1,2 ml, dont l'expédition débutera le 27 avril, coûte 489 yuans (72 $), selon une inscription sur une plateforme de JD.com examinée par Reuters.

Le traitement, qui appartient à la classe des médicaments agonistes du récepteur GLP-1 vendus localement par des fabricants de médicaments tels que Novo Nordisk NOVOb.CO , Eli Lilly LLY.N et Innovent Biologics 1801.HK , renforce la position de Pfizer sur le marché en plein essor des médicaments amaigrissants.

Les ventes de Wegovy de Novo sur la plateforme de commerce électronique Tmall d'Alibaba 9988.HK et JD.com 9618.HK étaient de 260 millions de yuans (38 millions de dollars) en 2025, contre 416 millions de yuans (61 millions de dollars) pour Xinermei d'Innovent, a déclaré la banque d'investissement Jefferies dans une note.

Pfizer PFE.N a acquis en février les droits de commercialisation en Chine continentale de Xianweiying, également connu sous le nom d'ecnoglutide, auprès de Sciwind, basée dans la ville de Hangzhou, dans l'est du pays. Elle a également acquis récemment le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera, ainsi qu'un autre médicament expérimental à base de GLP-1 provenant d'un autre développeur.

L'ecnoglutide est également approuvé en Chine comme traitement du diabète de type 2.