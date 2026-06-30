Le médicament générique amaigrissant d'Hybio devrait faire l'objet d'un examen par la FDA

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La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté d'examiner les deux génériques expérimentaux du tirzépatide GLP-1 du fabricant chinois de génériques Hybio Pharmaceutical 300199.SZ qui, s'ils sont approuvés, pourraient concurrencer les médicaments contre l'obésité et le diabète fabriqués par Eli Lilly LLY.N .

* Le brevet américain d’Eli Lilly sur le tirzépatide, principe actif de son médicament Mounjaro destiné aux patients atteints de diabète de type II et de Zepbound destiné au traitement de l’obésité, expire en 2036.

* Les fabricants de génériques , notamment Hybio et Sandoz SDZ.S , se disputent une part du marché en plein essor de la perte de poids.

* Hybio précise que ses médicaments sont destinés à la gestion du poids et aux patients atteints de diabète de type II.

* La décision finale quant à l’octroi du statut de « premier générique » à l’entreprise reste soumise à l’approbation définitive de la FDA, a-t-elle précisé mardi dans un communiqué publié à la Bourse.

* On ignore combien de temps durera l’examen de la FDA.

* Le site web de la FDA indique qu’elle prévoit de se prononcer sur la sécurité des médicaments standard dans un délai maximal de 10 mois à compter de la réception des demandes.

* La FDA a également accepté d'examiner les génériques de Sandoz, a rapporté Reuters lundi.

* Les analystes s'attendent à ce que ce marché génère environ 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel à l'échelle mondiale au cours de la prochaine décennie.