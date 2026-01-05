Le médicament de Zenas BioPharma contre les troubles immunitaires atteint l'objectif principal lors d'un essai de phase tardive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zenas BioPharma ZBIO.O a déclaré lundi que son médicament expérimental réduisait le risque de poussées de la maladie dans une étude de phase avancée sur des patients atteints d'une maladie rare liée au système immunitaire qui peut endommager les organes au fil du temps.

La société a déclaré que les patients ayant reçu le médicament candidat, l'obexelimab, ont vu une réduction de 56 % du risque de poussées liées à la maladie liée à l'immunoglobuline G4, ou IgG4-RD, par rapport au placebo sur une période de 52 semaines, atteignant ainsi l'objectif principal de l'étude.

L'année dernière, Uplizna d'Amgen est devenu le premier traitement approuvé par la Food and Drug Administration américaine pour traiter cette maladie auto-immune rare dans laquelle un système immunitaire hyperactif peut entraîner une inflammation et des cicatrices dans divers organes, notamment le pancréas, le foie et les reins.

L'IgG4-RD touche environ 20 000 personnes aux États-Unis.

Le médicament de Zenas a également obtenu de meilleurs résultats que le placebo sur quatre autres objectifs secondaires, y compris la proportion de patients ayant obtenu une rémission complète, a déclaré la société.

L'essai a été mené auprès de 194 patients dans le monde entier. L'obexelimab est administré sous forme d'une injection hebdomadaire que les patients peuvent s'administrer à domicile.

Il a été bien toléré et aucun nouveau problème de sécurité n'a été signalé, a déclaré Zenas, ajoutant que les données complètes de l'étude seront présentées lors d'une prochaine réunion médicale.

Zenas prévoit de demander l'approbation des autorités de réglementation américaines et européennes cette année.

En 2023, le fabricant de médicaments a conclu un partenariat avec Bristol Myers Squibb ZBIO.O , qui détient les droits exclusifs de développement et de commercialisation de l'obexelimab au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, à Hong Kong, à Singapour et en Australie.