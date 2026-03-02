Le médicament de United Therapeutics ralentit la progression d'une maladie pulmonaire rare dans une étude de stade avancé

(Ajout d'un commentaire exécutif au paragraphe 5 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Padmanabhan Ananthan

United Therapeutics UTHR.O a déclaré lundi que son médicament expérimental pour traiter une maladie pulmonaire rare réduisait le risque d'aggravation de la maladie de 55% dans une étude de phase avancée.

La pilule à prise unique quotidienne, le ralinepag, a été testée chez des patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire (PAH), une maladie dans laquelle les petites artères des poumons se contractent, provoquant une pression sanguine élevée dans l'organe et une tension sur le côté droit du cœur.

La société basée à Silver Spring, dans le Maryland, a déclaré que le médicament expérimental était généralement bien toléré et qu'elle prévoit de déposer une demande d'approbation auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis au cours du second semestre 2026. Ses actions étaient en hausse de 1,4 % dans les échanges de l'après-midi.

United Therapeutics commercialise déjà d'autres traitements de l'HTAP approuvés par la FDA, notamment l'Orenitram, un médicament oral à trois prises quotidiennes, le Remodulin, un traitement par perfusion continue, ainsi que le Tyvaso et le Tyvaso DPI, des inhalateurs.

"Chaque fois que l'on peut réduire le nombre de comprimés pour la population de patients, je pense que l'on a une grande opportunité", a déclaré Derek Solum, directeur principal du développement des produits chez United Therapeutics.

La société a déclaré que le ralinepag présentait d'autres avantages, tels que l'amélioration de la distance que les patients pouvaient parcourir en un temps donné et la réduction d'un marqueur sanguin utilisé pour mesurer le stress cardiaque à la 28e semaine.

"Les résultats semblent solides", a déclaré à Reuters Andrew Fein, analyste chez H.C. Wainwright. Il s'attend à ce que le ralinepag obtienne l'approbation de la FDA et prévoit une forte adoption parmi les patients souffrant d'HTAP en première ligne.

S'il est approuvé, le ralinepag sera en concurrence avec Winrevair, le médicament injectable de Merck MRK.N , et avec des médicaments oraux comme Opsynvi de Johnson & Johnson JNJ.N et Letairis de Gilead Sciences GILD.O , sur un marché encombré de médicaments contre l'HTAP.

Avec United Therapeutics, Johnson & Johnson est l'un des plus grands vendeurs de médicaments contre l'HTAP, sa franchise Opsynvi et Uptravi ayant généré des ventes de plus de 4 milliards de dollars en 2025.