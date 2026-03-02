Le médicament de United Therapeutics contre une maladie pulmonaire rare réussit dans une étude de stade avancé

United Therapeutics UTHR.O a déclaré lundi que sa pilule expérimentale pour un type de maladie pulmonaire a atteint l'objectif principal dans une étude de stade avancé, envoyant ses actions en hausse de 2,2% dans les échanges de pré-marché.

Le médicament, le ralinepag, a aidé les patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire (PAH) - une forme rare et grave d'hypertension artérielle dans les poumons - à rester stables plus longtemps, réduisant le risque d'aggravation de la maladie de 55%.

La société a indiqué que le médicament présentait également d'autres avantages, notamment une amélioration de la distance que les patients pouvaient parcourir en une période donnée et une réduction à la 28e semaine d'un marqueur sanguin utilisé pour mesurer le stress subi par le cœur.

Dans l'HTAP, les petites artères des poumons se contractent, ce qui entraîne une hypertension artérielle dans les poumons et une tension sur le côté droit du cœur.

La société a déclaré que le ralinepag était généralement bien toléré, que ses effets secondaires correspondaient à ceux de médicaments similaires et qu'aucun nouveau problème de sécurité n'avait été identifié.

United prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché à la Food and Drug Administration américaine d'ici le second semestre 2026.

S'il est approuvé, le ralinepag entrerait sur un marché encombré de médicaments contre l'HTAP, en concurrence avec le Winrevair de Merck MRK.N , l'Opsynvi de Johnson & Johnson

JNJ.N et le Letairis de Gilead Sciences GILD.O . United vend également plusieurs médicaments approuvés par la FDA pour l'HTAP, notamment Tyvaso, Tyvaso DPI, Remodulin et Orenitram.