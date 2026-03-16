Le médicament de Rhythm Pharma échoue à un essai clé sur l'obésité génétique, les actions chutent

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(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout des commentaires des dirigeants lors de la conférence téléphonique aux paragraphes 6, 9-11) par Kamal Choudhury

Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O a déclaré lundi que son médicament expérimental contre l'obésité pour les patients atteints de maladies génétiques rares n'avait pas atteint l'objectif principal d'un essai en phase finale.

Les actions de la société basée à Boston ont chuté de plus de 5% dans les échanges prolongés.

L'essai visait à déterminer si le médicament, le setmelanotide, pouvait réduire de manière significative l'indice de masse corporelle (IMC) par rapport à un placebo sur une période de 52 semaines chez des patients dont l'obésité est causée par des mutations génétiques spécifiques.

Les quatre groupes de patients de l'essai étaient chacun porteurs d'une variante génétique différente - POMC/PCSK1, LEPR, SRC1 et SH2B1 - qui perturbe une voie biologique du cerveau connue pour réguler la faim et le poids corporel.

Aucun des quatre groupes n'a atteint les objectifs fixés par la société avant le début de l'essai.

Le directeur général de Rhythm, David Meeker, a pris acte des résultats lors d'une conférence téléphonique, déclarant que la route avait été longue et qu'elle n'avait pas abouti exactement là où nous l'espérions, mais il a souligné que des signaux encourageants dans deux des quatre groupes de patients incitaient à un optimisme prudent.

Rhythm a cependant indiqué que l'analyse de suivi a montré que le médicament a permis d'obtenir des réductions statistiquement significatives de l'IMC chez les patients présentant des variantes des gènes POMC/PCSK1 et SRC1 qui ont suivi un traitement de 52 semaines.

La société a déclaré que le développement ultérieur dans ces groupes génétiques sera effectué en utilisant ses candidats médicaments de prochaine génération, bivamelagon et RM-718.

Le taux d'abandon exceptionnellement élevé a été un facteur clé qui a nui aux résultats, puisque 40 à 60 % des patients ont abandonné l'essai avant la fin.

"La décision du patient était la raison la plus fréquente pour les patients sous placebo, et les événements indésirables étaient la raison la plus fréquente pour les patients sous setmelanotide", a indiqué Meeker pour expliquer les raisons de l'abandon des patients.

Meeker a déclaré que la société "se heurtait à l'émergence des GLP-1", suggérant que certains patients pouvaient avoir abandonné pour essayer des médicaments populaires pour la perte de poids.

Il a ajouté que la société ne demanderait pas d'autorisation réglementaire sur la base des données actuelles.