Le médicament de Pfizer contre la drépanocytose échoue à l'objectif principal d'un essai de stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Pfizer PFE.N a déclaré vendredi que son médicament expérimental contre la drépanocytose n'avait pas atteint l'objectif principal lors d'un essai en phase finale chez des patientes et patients âgés de 16 ans et plus.
