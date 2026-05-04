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Le médicament de Mirum contre une maladie hépatique rare atteint son objectif principal dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mirum Pharmaceuticals MIRM.O a annoncé lundi que son médicament expérimental, le volixibat, avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire en réduisant les démangeaisons sévères chez les patients atteints d'une forme rare de maladie hépatique.

* L'étude a recruté 158 patients et a comparé le volixibat, administré à raison de 20 mg deux fois par jour, à un placebo. L'analyse principale a porté sur 111 patients présentant des démangeaisons modérées à sévères, tandis que 47 patients présentant des démangeaisons légères ont été évalués séparément.

* La cholangite sclérosante primitive, ou CSP, provoque une inflammation, une cicatrisation et un rétrécissement des voies biliaires, entraînant une accumulation de bile, des lésions hépatiques et potentiellement une insuffisance hépatique.

* Dans le groupe principal, le volixibat a réduit les scores de prurit de 2,72 points par rapport à la valeur initiale, contre 1,08 point pour le placebo, ce qui donne un bénéfice ajusté par rapport au placebo de 1,64 point. Mirum a déclaré que ce résultat était statistiquement significatif.

* Ces résultats confirment le potentiel du volixibat à devenir le premier traitement contre le prurit cholestatique chez les patients atteints de CSP, a déclaré la société.

* « La conclusion est très simple: l'essai est clairement positif et les données sont conformes aux attentes », a déclaré Gavin Clark-Gartner, analyste chez Evercore ISI.

* Mirum a indiqué qu'une réunion préalable à la demande d'autorisation avec la Food and Drug Administration américaine était prévue pour l'été 2026 et qu'elle prévoyait de déposer une demande d'autorisation au cours du second semestre 2026.

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