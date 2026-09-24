Le médicament de Merck destiné au traitement d'une affection oculaire liée au diabète atteint l'objectif fixé pour l'essai clinique

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(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 8)

par Christy Santhosh

Merck MRK.N a déclaré jeudi que son médicament injectable destiné à traiter une maladie oculaire grave touchant les personnes diabétiques s'était révélé aussi efficace que le traitement de référence actuel pour améliorer l'acuité visuelle lors d'un essai clinique.

Dans cette étude de 52 semaines portant sur 984 patients atteints d’œdème maculaire diabétique, le traitement expérimental , le remigromig,s’est révélé non inférieur au ranibizumab de Roche ROPC.S en termes de variation moyenne par rapport à la valeur initiale lors d’un test mesurant la vision avec le port de verres correcteurs adaptés.

Le remigromig active un système de régulation de la croissance cellulaire appelé « voie Wnt » afin de contribuer à réparer la barrière hémato-rétinienne défaillante et de réduire le gonflement qui altère la vision chez les patients atteints de cette affection.

“S’il est approuvé, le remigromig constituerait le premier mécanisme d’action novateur pour les maladies vasculaires rétiniennes depuis plus de deux décennies”, a déclaré Louise Chen, analyste chez Scotiabank.

Ces résultats viennent également renforcer le portefeuille de produits ophtalmologiques de Merck, qui pourrait devenir un domaine thérapeutique important pour l’entreprise, ont indiqué les analystes.

L'action Merck a progressé de 1,7 % en début de séance.

“ DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES CONCERNANT LES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ”

Merck a indiqué que le remigromig était bien toléré, bien que le taux d’arrêt du traitement dû à certaines complications vasculaires rétiniennes ait été plus élevé qu’avec le ranibizumab. La société analyse actuellement ces résultats.

Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, a déclaré que les résultats complets de l’essai et des données à l’appui étaient nécessaires avantd’évaluer le potentiel commercialdu remigromig .

“La sécurité reste au centre des préoccupations en attendant les données complètes; il faut davantage de précisions sur les déséquilibres relevés dans le communiqué d’aujourd’hui”, a déclaré Seigerman.

L’œdème maculaire diabétique est une complication du diabète dans laquelle des vaisseaux sanguins endommagés de la rétine laissent s’écouler du liquide dans la macula, la partie de l’œil responsable de la vision centrale nette, provoquant un gonflement et une vision floue ou réduite.

Selon les données des Instituts nationaux de la santé (NIH), environ 5,5 % de l’ensemble des personnes atteintes de diabète dans le monde sont touchées par l’œdème maculaire diabétique.

Les traitements courants comprennent les injections ophtalmiques anti-VEGF, telles que le ranibizumab, qui bloquent ou régulent la formation et la croissance des vaisseaux sanguins, ainsi que la thérapie au laser et les injections ou implants de stéroïdes.

Merck présentera ces résultats lors du congrès annuel de l'Académie américaine d'ophtalmologie le mois prochain.