Le médicament de Merck contre les maladies intestinales atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée

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Merck MRK.N a annoncé lundi que son médicament avait atteint l'objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints d'un type de maladie inflammatoire de l'intestin.

Au bout de 12 semaines, le médicament, le tulisokibart, a permis d’obtenir une rémission clinique des symptômes de la colite ulcéreuse.

La colite ulcéreuse est une maladie intestinale chronique qui provoque une inflammation persistante et des ulcères au niveau de la muqueuse interne du gros intestin et du rectum.

Merck a indiqué que les résultats de cet essai seraient présentés, conjointement avec ceux d’une étude de maintien actuellement en cours, lors d’un prochain congrès scientifique.

Le tulisokibart fait actuellement l’objet d’essais en tant que traitement pour sept maladies, dont la colite ulcéreuse,a précisé Merck.