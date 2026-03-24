Le médicament de Karyopharm réduit la taille de la rate dans une étude sur un cancer du sang rare

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Karyopharm Therapeutics KPTI.O a déclaré mardi que son traitement pour les patients atteints d'un cancer du sang rare a montré une réduction de la taille de la rate dans un essai de stade avancé, atteignant l'un des deux principaux objectifs de l'étude.

Les actions de la société ont augmenté de près de 14 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Dans l'essai mené sur 353 patients, la moitié de ceux qui ont reçu le médicament Xpovio de Karyopharm en association avec Jakafi d'Incyte INCY.O ont vu la taille de leur rate réduite d'au moins 35 % au bout de 24 semaines. En comparaison, seuls 28 % des patients ayant reçu uniquement Jakafi ont connu une réduction similaire de la taille de leur rate.

Cependant, le médicament n'a pas atteint l'autre objectif, qui était de montrer une amélioration statistiquement significative des symptômes des patients entre ceux qui recevaient l'association et ceux qui prenaient Jakafi seul.

Karyopharm a également déclaré que l'association pouvait aider les patients à vivre plus longtemps, une analyse préliminaire suggérant une réduction de plus de 50 % du risque de décès par rapport à Jakafi seul. L'entreprise prévoit de continuer à surveiller les résultats en matière de survie.

La société a indiqué qu'elle rencontrerait la Food and Drug Administration américaine pour discuter des résultats et d'une éventuelle demande d'autorisation.

Xpovio, qui a été autorisé pour la première fois par la FDA en 2019, est approuvé pour traiter d'autres cancers du sang, tels que les types de myélome et de lymphome.

Le cancer du sang myélofibrose provoque des cicatrices dans la moelle osseuse, ce qui empêche le tissu de produire des cellules sanguines saines, et entraîne une hypertrophie de la rate et une anémie progressive.

Selon Karyopharm, la myélofibrose touche environ 20 000 personnes aux États-Unis. Les traitements actuels reposent sur des inhibiteurs de JAK tels que Jakafi.

Par ailleurs, Karyopharm a convenu d'un placement privé de 30 millions de dollars avec RA Capital, avec un maximum de 44 millions de dollars supplémentaires si les bons de souscription d'actions qui l'accompagnent sont entièrement exercés.

Le produit de ce placement servira à financer les besoins généraux de l'entreprise, y compris les programmes cliniques.