Le médicament de J&J contre le psoriasis s'avère prometteur par rapport au traitement de Bristol dans une étude en tête-à-tête

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré mercredi que son médicament expérimental contre le psoriasis présentait une meilleure tolérance cutanée que le Sotyktu de Bristol Myers Squibb BMY.N lors de deux essais en tête-à-tête à un stade avancé.