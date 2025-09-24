Le médicament de Harmony Biosciences contre les troubles génétiques échoue à atteindre son objectif principal lors d'un essai de stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Harmony Biosciences HRMY.O a déclaré mercredi que son médicament expérimental pour un type de maladie génétique rare n'avait pas atteint l'objectif principal lors d'un essai en phase finale.