Le médicament de Gilead contre le cancer du sein n'atteint pas l'objectif principal de l'étude de phase tardive

Gilead Sciences GILD.O a déclaré vendredi que son médicament Trodelvy n'avait pas amélioré de manière significative la survie sans progression chez les patientes atteintes du type de cancer du sein le plus courant lorsqu'il était utilisé comme traitement de première intention, n'atteignant pas l'objectif principal d'une étude en phase finale.

Les actions du fabricant de médicaments ont chuté de 2 % dans les premiers échanges.

L'étude comparait le Trodelvy à la chimiothérapie chez 654 patientes atteintes d'un cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs et HER2 négatifs, ce qui représente environ 70 % des cas, et ayant déjà reçu une hormonothérapie.

Une tendance précoce à l'allongement de la survie globale, une mesure clé de l'efficacité du traitement, a été observée en faveur des patientes traitées par Trodelvy par rapport à la chimiothérapie, a déclaré Gilead.

Les données relatives à la survie globale n'étaient toutefois pas mûres au moment de l'analyse primaire, a précisé la société, ajoutant que l'étude se poursuivra pour évaluer cet objectif secondaire.

Le Trodelvy est un conjugué anticorps-médicament, une classe de médicaments souvent appelée "missiles guidés" pour sa capacité à cibler les cellules cancéreuses et à épargner les cellules saines.

Le mois dernier, le médicament a réduit le risque de progression de la maladie chez certaines patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif avancé (TNBC) lorsqu'il est utilisé comme traitement initial.

Il est déjà autorisé pour certaines patientes atteintes d'un cancer du sein HR+/HER2-négatif qui ont reçu un traitement endocrinien et au moins deux thérapies systémiques supplémentaires après que leur cancer s'est propagé.