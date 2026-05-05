Le médicament de Cytokinetics contre les maladies cardiaques atteint ses principaux objectifs lors d'une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'essai clinique aux paragraphes 5 et 6, ainsi que le commentaire d'un analyste au paragraphe 7) par Sneha S K

Cytokinetics CYTK.O a déclaré mardi que son médicament expérimental contre les maladies cardiaques avait considérablement amélioré les symptômes d'une affection cardiaque génétique lors d'un essai clinique de phase avancée, ce qui a fait grimper son action de plus de 22 % avant l'ouverture de la Bourse.

La société testait ce médicament, connu sous le nom chimique d'aficamten, chez des patients atteints d'une maladie cardiaque génétique appelée cardiomyopathie hypertrophique non obstructive, dans laquelle le muscle cardiaque s'épaissit sans bloquer la circulation sanguine.

Ce médicament, commercialisé sous le nom de Myqorzo, a été approuvé l'année dernière pour les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive, une affection dans laquelle le muscle cardiaque s'épaissit de manière anormale et forme une obstruction pouvant réduire le flux sanguin vers l'organisme.

Dans cette étude portant sur 516 personnes, le médicament a contribué à améliorer les symptômes de l'insuffisance cardiaque , tels que les limitations physiques, ainsi que la qualité de vie par rapport au placebo, selon les résultats d'un questionnaire rempli par les patients sur une période de 36 semaines.

Le médicament a également montré des améliorations significatives de la performance cardiaque et pulmonaire à l'effort et a amélioré la fonction cardiaque , atteignant ainsi les objectifs secondaires de l'étude.

« Nous pensons que les résultats d'aujourd'hui plaident en faveur de l'autorisation de Myqorzo dans le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive (nHCM), ce qui pourrait également consolider son statut de traitement de choix contre la cardiomyopathie hypertrophique par rapport au Camzyos de Bristol Myers Squibb », a déclaré Srikripa Devarakonda, analyste chez Truist.

Le Camzyos de Bristol n'a pas amélioré de manière significative la capacité fonctionnelle et les symptômes chez les patients atteints d'une forme non obstructive de cardiomyopathie hypertrophique lors d'une étude de phase avancée menée l'année dernière.

L'action Bristol a reculé de 1 % en pré-ouverture.

Cytokinetics a indiqué qu'aucun nouveau signal de sécurité n'avait été identifié.

La société a indiqué qu'elle discuterait des résultats avec la FDA américaine et d'autres autorités réglementaires.