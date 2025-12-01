Le médicament de Belite Bio contre une maladie génétique de l'œil atteint son objectif principal lors d'un essai de stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Belite Bio BLTE.O a déclaré lundi que son médicament expérimental pour une maladie génétique rare de l'œil avait atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé.