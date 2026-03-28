Le médicament d'Incyte contre les maladies de la peau apporte un soulagement à long terme des symptômes dans des essais de phase avancée

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Incyte INCY.O a déclaré samedi que son médicament expérimental contre les maladies de la peau a montré une réduction à long terme des symptômes dans deux essais en phase finale.

La société a testé le médicament, le povorcitinib, chez des patients atteints d'hidradénite suppurée modérée à sévère, une maladie chronique de la peau qui provoque des bosses douloureuses, des abcès et des cicatrices, généralement dans les zones où la peau se frotte, comme les aisselles ou l'aine.

Les nouvelles données, présentées lors d'une réunion médicale, ont montré qu'après 54 semaines de traitement, jusqu'à 71,4 % des patients prenant le médicament ont obtenu une réduction d'au moins 50 % des abcès et des bosses cutanées enflammées dans les essais.

Les études ont également montré que jusqu'à 57% des patients ont obtenu une réduction importante des symptômes et jusqu'à 29% ont obtenu une disparition complète des principales lésions cutanées.

Le povorcitinib est un comprimé à prendre une fois par jour qui bloque JAK1, une protéine impliquée dans l'inflammation qui provoque des abcès et des nodules douloureux.

Les options thérapeutiques pour cette maladie sont limitées et consistent principalement en des médicaments injectables.

Il existe actuellement trois traitements approuvés par la FDA: AbbVie ABBV.N Humira, Novartis NOVN.S Cosentyx et UCB

UCB.BR Bimzelx.

Les effets secondaires les plus fréquents sont l'acné, la rhinopharyngite et les infections des voies respiratoires supérieures, selon Incyte.

L'hidradénite suppurée touche environ 1 à 4 % de la population des États-Unis et a un impact plus important sur les personnes appartenant à des groupes raciaux et ethniques minoritaires, selon la Food and Drug Administration (FDA).

Incyte a déclaré que les demandes d'approbation du povorcitinib sont actuellement examinées par la FDA et l'Agence européenne des médicaments.