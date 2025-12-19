Le médicament d'Altimmune contre les maladies du foie montre des avantages dans une étude, mais les investisseurs restent peu impressionnés

par Padmanabhan Ananthan

Altimmune ALT.O a déclaré vendredi que son médicament expérimental contre les maladies du foie avait entraîné une perte de poids et amélioré les marqueurs de cicatrisation et de santé de l'organe selon des tests non invasifs après 48 semaines de traitement dans une étude de phase intermédiaire, mais l'absence de données basées sur des biopsies a laissé les investisseurs déçus.

La société développe le médicament, le pemvidutide, pour traiter potentiellement la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), une maladie hépatique grave qui se développe lorsque l'accumulation de graisse provoque une inflammation de l'organe.

Les résultats de l'essai à 24 semaines, publiés en juin, ont montré que le médicament n'améliorait pas les signes de cicatrisation du foie et n'était pas suffisamment significatif par rapport au placebo. Vendredi, les actions de la société ont chuté de plus de 20 %, à 3,92 dollars.

Alors que les tests non invasifs (NIT) suggèrent que l'activité antifibrotique a persisté de la semaine 24 à la semaine 48, les biopsies du foie n'ont pas été obtenues à ce deuxième moment, et donc, les données existantes ne peuvent pas réduire de manière significative le risque lié au pemvidutide avant le lancement d'un essai de stade avancé, a déclaré Andy Hsieh, analyste chez William Blair.

"La position de la FDA reste que les critères d'évaluation basés sur la biopsie seront exigés pour l'approbation (accélérée), et nous pensons qu'il est peu probable que les NIT supplantent cette exigence", a-t-il déclaré.

Altimmune a déclaré que son médicament a montré des réductions significatives des mesures clés non invasives de la santé et de l'inflammation du foie, y compris la teneur en graisse du foie.

La société prévoit de lancer l'année prochaine un essai de phase avancée pour le pemvidutide, qui appartient à la même classe de médicaments que Wegovy et Ozempic de Novo Nordisk, et Mounjaro et Zepbound d'Eli Lilly, connus sous le nom d'agonistes du GLP-1, et qui est étudié séparément en tant que traitement de l'obésité.

Altimmune a déclaré que les patients recevant la dose la plus élevée de 1,8 mg ont perdu en moyenne 7,5 % de leur poids corporel après 48 semaines, sans aucun signe de plafonnement, contre 0,2 % dans le groupe placebo.

Altimmune a déclaré lors d'une conférence téléphonique que la dose de 2,4 mg serait incorporée dans l'essai en phase finale.

Le Rezdiffra de Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O est approuvé pour le MASH, aux côtés du Wegovy de Novo.