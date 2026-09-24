Le médicament d'Acadia contre la psychose liée à la maladie d'Alzheimer n'atteint pas l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire

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(Ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 6)

par Sahil Pandey

Acadia Pharmaceuticals ACAD.O a annoncé jeudi que son médicament expérimental destiné au traitement de la psychose associée à la maladie d'Alzheimer n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire, ce qui a entraîné une baisse d'environ 11 % du cours de l'action du laboratoire pharmaceutique.

Les patients recevant une dose quotidienne de 60 milligrammes de remlifanserin ont montré une amélioration plus marquée que ceux sous placebo en termes de réduction des hallucinations et des délires, mais la différence n'était pas suffisante pour que l'étude atteigne son objectif principal.

Une dose plus faible de 30 milligrammes n’a montré que peu de bénéfices sur l’ensemble des critères d’évaluation de l’étude, tandis que la dose plus élevée a atteint un objectif secondaire clé mesurant la gravité globale des symptômes psychotiques de la maladie d’Alzheimer.

Malgré cet échec, Acadia a déclaré qu’elle continuerait à recruter des patients pour deux études de phase avancée en cours et qu’elle supprimerait le groupe de traitement à 30 milligrammes. Elle prévoit toujours que le remlifanserin générera un potentiel de chiffre d’affaires maximal d’environ 4 milliards de dollars pour la psychose associée à la maladie d’Alzheimer et la psychose associée à la démence à corps de Lewy.

La société évalue également des modifications modestes des critères de sélection des patients, après que des analyses ont suggéré que les patients présentant des symptômes psychotiques plus sévères pourraient tirer un plus grand bénéfice du médicament.

« Notre objectif avec cette phase II était d’obtenir les informations qui nous aideraient à concevoir notre programme de phase III. Et je pense que, de ce point de vue, elle a rempli sa mission », a déclaré Elizabeth H.Z. Thompson, directrice de la recherche et du développement chez Acadia.

Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, a indiqué que le fait d’avoir manqué de peu l’objectif principal de l’étude et le résultat positif obtenu sur un critère secondaire clé suggèrent une voie à suivre pour le programme, à mesure qu’Acadia modifie la conception de ses études de phase avancée en cours.

Acadia a indiqué que les taux d’effets indésirables, d’effets indésirables graves et d’arrêts de traitement étaient similaires à ceux observés avec le placebo, sans effet indésirable apparent sur la motricité ou les fonctions cognitives et sans décès parmi les patients traités.

La psychose liée à la maladie d’Alzheimer touche environ 30 % des personnes chez lesquelles cette maladie a été diagnostiquée et peut entraîner des hallucinations et des délires, alourdissant ainsi la charge des aidants et le recours aux soins en maison de retraite médicalisée. Il n’existe actuellement aucun traitement approuvé spécifiquement pour cette affection.