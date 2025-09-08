Le médicament contre le cancer du sang de Lilly atteint son objectif principal dans une étude de stade avancé

Eli Lilly LLY.N a déclaré lundi que son traitement Jaypirca contre le cancer du sang avait atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé chez des patients n'ayant pas reçu de traitement antérieur.