Le médicament contre l'obésité de Metsera montre une perte de poids prometteuse lors d'essais à mi-parcours
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Metsera MTSR.O a déclaré lundi que son médicament expérimental contre l'obésité a montré une perte de poids significative et une tolérabilité favorable dans les études de phase intermédiaire.

