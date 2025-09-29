Le médicament contre l'obésité de Metsera montre une perte de poids prometteuse lors d'essais à mi-parcours

Metsera MTSR.O a déclaré lundi que son médicament expérimental contre l'obésité a montré une perte de poids significative et une tolérabilité favorable dans les études de phase intermédiaire.