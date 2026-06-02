Le médicament contre l'épilepsie de Praxis Precision n'atteint pas l'objectif principal de son essai clinique de phase intermédiaire à avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Praxis Precision Medicines PRAX.O a annoncé lundi que son médicament expérimental contre l'épilepsie n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire à avancée, ce qui l'a conduite à suspendre le recrutement dans une autre étude en cours le temps de réévaluer le programme.

L'action de la société de biotechnologie a chuté de plus de 12% en séance prolongée.

Voici quelques détails:

* Le médicament, le vormatrigine, était testé chez des adultes souffrant de crises d'épilepsie focales (FOS), un type d'épilepsie où les crises commencent dans une partie du cerveau.

* Praxis a déclaré que le traitement n'avait pas atteint son objectif principal, à savoir réduire la fréquence mensuelle des crises, mais qu'il avait atteint un critère secondaire selon lequel un plus grand nombre de patients avaient constaté une réduction d'au moins 50 % de leurs crises.

* L'essai visait à évaluer la sécurité et l'efficacité du médicament chez des adultes atteints de FOS prenant simultanément au moins un, mais pas plus de trois, médicaments antiépileptiques acceptables.

* La société a indiqué que la réduction des crises était plus marquée au cours de la seconde moitié de l'étude, lorsque les patients recevaient la dose plus élevée de 30 mg.

* “Nous pensons qu’il est crucial de reconnaître que les investisseurs n’avaient pas accordé beaucoup de crédit à cet actif”, a déclaré Yasmeen Rahimi, analyste chez Piper Sandler, ajoutant que la suspension du recrutement pour la deuxième étude était la “bonne décision”.