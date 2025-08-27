Le médicament contre l'agitation de BioXcel atteint son objectif principal dans une étude à domicile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BioXcel Therapeutics BTAI.O a déclaré mercredi que son médicament expérimental contre l'agitation avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée le testant chez des patients atteints de trouble bipolaire ou de schizophrénie pour une utilisation à domicile.