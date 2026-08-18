Le médicament Amylyx réduit les épisodes d'hypoglycémie chez les patients ayant subi une chirurgie bariatrique, selon un essai clinique majeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O a annoncé mardi que son médicament expérimental avait atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée portant sur l'hypoglycémie post-bariatrique, une affection caractérisée par un taux de glycémie dangereusement bas après une chirurgie bariatrique.

Dans cet essai portant sur 78 patients, l'avexitide, administré par injection une fois par jour, a réduit les épisodes d'hypoglycémie de 55 % par rapport au placebo au cours des 16 semaines de l'étude, a indiqué Amylyx.

Les analystes de H.C. Wainwright avaient, au début du mois, prévu une réduction de 35 % à 50 % comme « fourchette plausible » pour un résultat encourageant.

L’hypoglycémie post-bariatrique peut entraîner des troubles cognitifs ou physiques importants, une perte de conscience ou des convulsions, et touche environ 8 % des patients ayant subi une chirurgie bariatrique aux États-Unis, selon Amylyx.

L’avexitide agit en bloquant les récepteurs du GLP-1 sur les cellules productrices d’insuline du pancréas afin de réduire la sécrétion excessive d’insuline et de stabiliser la glycémie.

Le médicament a été bien toléré, les effets indésirables les plus fréquents étant légers à modérés, notamment la diarrhée et des ecchymoses au site d’injection, a indiqué la société.

Aucune variation du poids corporel n’a été observée, ni dans le groupe traité par l’avexitide, ni dans le groupe placebo, au cours de la période de traitement, a précisé la société.

Il n’existe actuellement aucun traitement approuvé pour cette affection, et les patients la prennent généralement en charge par des changements alimentaires, une surveillance de la glycémie et des médicaments bloquant l’absorption des glucides.

La société prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis d’ici la fin de l’année, en vue d’un lancement commercial potentiel en 2027.

Les analystes de TD Cowen prévoient un chiffre d’affaires maximal de 1,5 milliard de dollars aux États-Unis pour l’avexitide.

Amylyx a acquis l’avexitide auprès d’Eiger BioPharmaceuticals pour 35,1 millions de dollars , en 2024, lors de la vente aux enchères organisée dans le cadre de la faillite d’Eiger.