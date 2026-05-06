Le médicament amaigrissant de Novo Nordisk dépasse les prévisions et réduit l'écart avec Lilly

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* Le résultat d'exploitation ajusté du premier trimestre dépasse les prévisions

* Les ventes de Wegovy s'élèvent à 2,26 milliards de couronnes, contre une prévision de 1,16 milliard

* Novo revoit légèrement à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

* Novo tente de rattraper son rival Eli Lilly

* Le cours de l'action progresse de 5,8 % à 09h13 GMT

(Ajout des commentaires de Novo aux paragraphes 17 à 19 et au dernier paragraphe sur les nouveaux marchés) par Stine Jacobsen et Maggie Fick

Novo Nordisk NOVOb.CO a dépassé les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année mercredi, grâce àdes ventessupérieures aux attentesde son nouveau médicament amaigrissant, alors que la société cherche à réduire l'écart avec son rival américain Eli Lilly LLY.N .

L'action du laboratoire danois gagnait 5,8 % à 09h13 GMT et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le début de l'année. Novo mise sur son comprimé pour regagner le terrain perdu face à Lilly aux États-Unis et compenser l'intensification de la concurrence sur les prix . Novo prévoit de lancer le comprimé Wegovy sur les premiers marchés hors des États-Unis au second semestre 2026.

Novo a annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté de 32,86 milliards de couronnes danoises (5,16 milliards de dollars), supérieur aux 28,74 milliards prévus dans un sondage réalisé par la société. Elle a légèrement revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année, prévoyant une baisse de 4 % à 12 % de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation ajustés à taux de change constants, contre une fourchette précédente de -5 % à -13 %. La semaine dernière, Lilly a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels dans des proportions plus importantes. Sous la direction de son directeur général Mike Doustdar, Novo mise sur ce nouveau comprimé pour assurer sa reprise à court terme, après que les baisses de prix de son injection Wegovy l'année dernière ont comprimé ses marges.

Mais sa position de seul médicament oral contre l'obésité sur le marché américain a pris fin début avril, après que Lilly a obtenu l'autorisation de la FDA pour son médicament concurrent Foundayo, ouvrant un nouveau chapitre dans la bataille entre les deux laboratoires.

« Nous sommes désormais en concurrence avec notre concurrent depuis environ un mois... et jusqu'à présent, tout va bien », a déclaré le directeur général Mike Doustdar aux journalistes lors d'une conférence téléphonique.

Le nombre total de prescriptions pour le comprimé Wegovy a atteint environ 1,3 million au premier trimestre et plus de 2 millions depuis son lancement en janvier, ce qui, selon M. Doustdar, en fait le lancement de GLP-1 le plus performant en volume aux États-Unis. Il a ajouté que la société ne constatait pas de « baisses » significatives du nombre de patients ayant commencé à prendre le nouveau comprimé.

NOVO CHERCHE À RETROUVER SON ÉLAN

Ces résultats constituent un premier test pour déterminer si le comprimé Wegovy peut relancer la croissance chez Novo. Les ventes du comprimé ont atteint 2,26 milliards de couronnes, soit près du double des prévisions des analystes.

« Le comprimé Wegovy est clairement le point positif de la journée », a déclaré Oskar Bernhardtsen, stratège en investissement chez Saxo Bank, tout en soulignant que la révision à la hausse des prévisions était légèrement inférieure à ce que le marché avait espéré.

Le chiffre d'affaires ajusté du groupe s'est établi à 70,06 milliards de couronnes danoises pour le trimestre, dépassant les 69,07 milliards attendus par les analystes. Novo a passé une grande partie de l'année dernière sur la défensive après des résultats d'essais décevants pour son pipeline de médicaments de nouvelle génération contre l'obésité, des ventes plus faibles que prévu et une chute du cours de l'action qui a fait perdre plus de 400 milliards de dollars à sa valeur boursière depuis son pic de 2024.

Le directeur financier Karsten Munk Knudsen a déclaré aux journalistes que les études de marché de la société montraient que les patients se détournaient des médicaments composés contre l'obésité, ce qui pesait sur les ventes de Wegovy.

La société a également indiqué que plus de la moitié des ventes de Wegovy aux États-Unis provenaient désormais de canaux à prix réduit pris en charge par les patients eux-mêmes, contre un peu plus de 10 % il y a un an, Novo renforçant son orientation vers le consommateur pour vendre ses médicaments face à une pression croissante sur les prix. L'actionNovo a chuté de près de 40 % sur les 12 derniers mois, à la traîne par rapport à la hausse d'environ 18 % enregistrée par Lilly, bien que le titre ait légèrement progressé depuis fin mars grâce à l'optimisme suscité par le lancement du comprimé.

Novo indique avoir soumis son comprimé Wegovy à l'Agence européenne des médicaments et à d'autres autorités réglementaires, sans préciser les pays concernés.