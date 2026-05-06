Le médicament amaigrissant de Novo Nordisk contribue à réduire l'écart avec son concurrent Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le résultat d'exploitation ajusté du premier trimestre dépasse les prévisions

* Les ventes de Wegovy s'élèvent à 2,26 milliards de couronnes, contre 1,16 milliard prévu

* Novo revoit légèrement à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

* Novo tente de rattraper son rival Eli Lilly

* Le titre progresse de près de 7% à 07h45 GMT

(Ajout de citations du directeur général issues de la conférence de presse aux paragraphes 7 et 8, des informations sur l'action au paragraphe 9, d'une citation d'analyste au paragraphe 12, et de deux paragraphes à la fin sur le pipeline de médicaments contre l'obésité) par Stine Jacobsen et Maggie Fick

Novo Nordisk NOVOb.CO a dépassé les prévisions de bénéfice pour le premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année mercredi, les ventes de son nouveau médicament contre l'obésité s'étant révélées plus fortes que prévu, réduisant ainsi l'écart avec son concurrent Eli Lilly LLY.N .

L'action du laboratoire danois a progressé de 6,8% à 07h45 GMT.

Novo, qui était devenue la société la plus valorisée d'Europe grâce à la demande mondiale pour son médicament amaigrissant Wegovy avant que le Zepbound de Lilly ne le dépasse en popularité aux États-Unis, mise sur son comprimé pour aider à réduire l'écart grandissant avec Lilly et compenser la pression due à l'intensification de la concurrence sur les prix.

Novo a annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté de 32,86 milliards de couronnes danoises (5,16 milliards de dollars), supérieur aux 28,74 milliards prévus dans un sondage réalisé par la société.

Elle a légèrement revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année, prévoyant une baisse de 4 à 12% de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation ajustés à taux de change constants, contre une fourchette précédente de -5 à -13%. La semaine dernière, Lilly a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels dans une plus large mesure.

Sous la direction de son directeur général Mike Doustdar, nommé l'année dernière, Novo Nordisk mise sur le comprimé Wegovy pour assurer sa reprise à court terme, ses marges étant déjà sous pression après les baisses de prix de l'année dernière sur son injection phare pour la perte de poids.

Mais son statut de seul médicament oral contre l'obésité sur le marché américain a pris fin début avril, après que Lilly a obtenu l'autorisation de la FDA pour son médicament concurrent Foundayo, intensifiant ainsi la bataille entre les deux laboratoires.

“Nous sommes désormais en concurrence avec notre concurrent depuis environ un mois... et jusqu'à présent, tout va bien”, a déclaré le directeur général Mike Doustdar aux journalistes lors d'une conférence téléphonique.

Le nombre total de prescriptions pour le comprimé Wegovy a atteint environ 1,3 million au premier trimestre et plus de 2 millions depuis son lancement en janvier, ce qui, selon Doustdar, en fait le lancement de GLP-1 le plus performant en volume aux États-Unis. Il a ajouté que la société ne constatait pas de "baisses" significatives du nombre de patients ayant commencé à prendre le nouveau comprimé.

LE COMPRIMÉ WEGOVY DÉPASSE LES PRÉVISIONS

Ces résultats constituent un premier test pour déterminer si le nouveau comprimé Wegovy peut contribuer à relancer la croissance de Novo après une année difficile.

Les ventes du comprimé ont atteint 2,26 milliards de couronnes, soit près du double des prévisions des analystes, qui s'élevaient à 1,16 milliard de couronnes.

“Le comprimé Wegovy est clairement le point positif de la journée”, a déclaré Oskar Bernhardtsen, stratège en investissement chez Saxo Bank, tout en précisant que la révision à la hausse des prévisions était légèrement inférieure à ce que le marché avait espéré.

Le chiffre d'affaires ajusté du groupe s'est établi à 70,06 milliards de couronnes danoises pour le trimestre, dépassant les 69,07 milliards attendus par les analystes.

Novo a passé une grande partie de l'année dernière sur la défensive après des résultats d'essais décevants pour son pipeline de médicaments de nouvelle génération contre l'obésité, des ventes plus faibles que prévu et une chute du cours de l'action qui a fait perdre plus de 400 milliards de dollars à sa valeur boursière depuis son pic de 2024.

Son action a chuté de près de 40% au cours des 12 derniers mois, à la traîne par rapport à la hausse d'environ 18% enregistrée par Lilly, bien qu'elle ait légèrement progressé depuis fin mars grâce à l'optimisme croissant autour du comprimé Wegovy.

La semaine dernière, Lilly a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, la forte demande pour ses médicaments contre l'obésité et le diabète ayant contribué à compenser la baisse des prix.

Novo a également déclaré avoir mis fin au développement de la version coformulée de son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le CagriSema, tout en poursuivant les études de phase avancée et en s'attendant toujours à une décision réglementaire aux États-Unis plus tard cette année.

Certains analystes ont estimé que cette décision était importante car elle oblige Novo à s'appuyer sur un dispositif d'injection à double chambre plus complexe pour administrer le traitement à deux médicaments, ce qui, selon eux, pourrait s'avérer plus difficile à fabriquer et à déployer à l'échelle mondiale en dehors des États-Unis.