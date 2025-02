Le Medef accroît sa présence à Bruxelles pour peser sur le débat européen

Patrick Martin, le 18 janvier 2024, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le Medef, première organisation patronale française, a inauguré lundi à Bruxelles sa nouvelle "Maison des Entreprises de France", manifestation de sa "volonté farouche" de renforcer son influence sur les décisions de l'UE concernant les entreprises.

Le nouvel espace, d'environ 1.000 m2, situé près du Parlement européen, doit "symboliser la montée en puissance de l'action européenne du Medef", selon ce dernier.

"Nous devons être plus au contact de la Commission et du Parlement européens", a estimé le président du Medef Patrick Martin lors d'une conférence de presse, évoquant aussi la possibilité "d'ouvrir des locaux à Strasbourg".

Le Medef est d'autant plus désireux de peser sur les décisions que la nouvelle administration Trump aux Etats-Unis et les pratiques commerciales agressives de la Chine inquiètent l'Europe.

La Maison a été inaugurée en début de soirée, en présence du commissaire français chargé de la Stratégie industrielle, et vice-président exécutif de la Commission européenne, Stéphane Séjourné.

L'inauguration se tient juste avant les propositions que va formuler la nouvelle Commission européenne sur le Pacte pour une industrie propre, la loi Omnibus de simplification des directives sociétales CSRD, CS3D et taxonomie, et sur un Plan d'action pour une énergie abordable, autant de sujets qui intéressent au premier chef les entreprises.

Dès fin 2023, année de l'arrivée de Patrick Martin à sa présidence, le Medef avait annoncé vouloir "réinvestir le champ européen", dans la perspective des élections européennes de juin dernier et au-delà.

Il avait détaillé alors "un plan Europe" en ce sens, dont la Maison des Entreprises de France fait partie.

"On a peut-être sous-investi" auprès de la Commission et du Parlement européens "dans les années précédentes", a estimé M. Martin, "même si dans le mandat de Geoffroy Roux de Bézieux (son prédécesseur, NDLR), il y avait déjà une prise de conscience (...) mais ce n'était pas à l'échelle", a-t-il estimé.

Depuis, le Medef a nommé un vice-président en charge de l'Europe, Fabrice Le Saché, et une directrice générale, Garance Pineau, qui était précédemment conseillère Europe d'Emmanuel Macron.

Le mouvement patronal a multiplié depuis deux ans les prises de position sur la politique économique européenne, souvent en compagnie d'homologues d'autres pays.

La semaine dernière encore, il a par exemple lancé avec 18 autres patronats, 13 membres et cinq observateurs, une Alliance du nucléaire en faveur de cette énergie.

Patrick Martin souhaite multiplier ce type d’opérations de "diplomatie économique".

Le comité exécutif du Medef, qui s'était déplacé à Bruxelles pour l'occasion, a rencontré lundi à huis clos le Commissaire européen Valdis Dombrovskis, en charge notamment de la loi Omnibus.

"On l'a senti prudent quant au rythme auquel les décisions pourraient être prises, a relevé M. Martin. Or nous, on considère qu'il faut aller vite".

Stéphane Séjourné pour sa part a remarqué que "dans les moments de tension" actuels, "notre principal atout, c'est le marché intérieur européen, notre refuge en cas de tension internationale".

"Il a très bien fonctionné pendant une vingtaine d'années, mais est aujourd'hui bloqué par un certain nombre de barrières sur un certain nombre de marchés qui encore sont segmentés dans 27 pays: donc on aura à accélérer et à faire une vraie stratégie sur le marché intérieur", a-t-il estimé.