Le méchant de Harry Potter devient un symbole improbable du Nouvel An lunaire
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 11:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Draco Malefoy, le méchant étudiant rival de Harry Potter dans la série de livres fantastiques, est devenu une mascotte improbable du Nouvel An lunaire chinois, son visage étant placardé sur les décorations festives rouges et les produits dérivés, des affiches aux coques de téléphone.

Malefoy, interprété par l'acteur Tom Felton dans les films tirés des livres de J.K. Rowling, a gagné en popularité grâce à la traduction chinoise de son nom de famille - Ma-er-fu. Ce nom, qui signifie cheval et fortune, est de bon augure pour l'année lunaire chinoise du Cheval.

Les réseaux sociaux ont été inondés d'images de personnes collant des posters rouges de Malefoy sur leurs portes. Les fans peuvent en acheter quatre pour 11 yuans (1,60 $) sur la plateforme de commerce électronique Taobao.

"L'année du cheval est une bénédiction, alors collez un Malefoy", a déclaré un utilisateur sur le site chinois Rednote.

D'autres messages postés sur la plateforme de médias sociaux semblaient montrer une image massive de Malefoy dans son uniforme, accrochée à plusieurs étages d'un centre commercial de la province centrale du Henan.

La franchise Harry Potter est incroyablement populaire en Chine, où les films étrangers représentent un pourcentage relativement faible du box-office en raison de quotas stricts et d'une tendance à privilégier le contenu local.

Warner Bros WBD.O a accepté de développer un "Harry Potter Studio Tour" à Shanghai avec le groupe chinois Jinjiang International, a déclaré Jinjiang l'année dernière.

Le parc à thème Universal Studios de Pékin comporte une section intitulée "The Wizarding World of Harry Potter", consacrée aux attractions et manèges sur le thème de Harry Potter.

Les huit films de Harry Potter ont été rediffusés dans les cinémas chinois en 2024.

(1 $ = 6,9373 yuans chinois renminbi)

