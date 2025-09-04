Le Massachusetts ordonne aux assureurs de couvrir les vaccins soutenus par l'État, même sans le soutien du CDC

Le gouverneur du Massachusetts, Maura Healey, a déclaré jeudi que l'État avait ordonné aux assureurs de couvrir les vaccins soutenus par son ministère de la santé, même si le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) émet des recommandations plus restrictives.

Les assureurs ne s'appuieront plus uniquement sur les recommandations du CDC, a déclaré Maura Healey, ce qui fait du Massachusetts le premier État américain à garantir la couverture par les assurances des vaccins soutenus par l'État.

Les assureurs suivent généralement les recommandations du groupe d'experts du CDC qui indique qui devrait prendre les vaccins approuvés par la FDA. Ce groupe devrait se réunir le 18 septembre pour discuter des recommandations de l'agence concernant le vaccin COVID-19.

La décision de l'État intervient alors que le ministre de la santé, Robert F. Kennedy Jr, militant anti-vaccins de longue date, s'est empressé de remodeler la politique de santé des États-Unis.

La semaine dernière, la Food and Drug Administration (FDA), qui, comme le CDC, relève de la compétence de Robert F. Kennedy Jr, a limité son approbation des vaccins COVID-19 actualisés pour les moins de 65 ans aux personnes présentant des risques pour leur santé, ce qui soulève des questions quant à la couverture d'assurance pour les personnes plus jeunes.

En mai, Robert F. Kennedy Jr a déclaré que les États-Unis ne recommandaient plus l'administration systématique du vaccin COVID-19 aux enfants en bonne santé et aux femmes enceintes, ce qui a incité les organisations médicales et plusieurs États à formuler leurs propres recommandations en matière de vaccination.

Jeudi, lors de sa comparution devant la commission des finances du Sénat, il a été confronté à trois républicains du Sénat qui lui ont fait part de leurs inquiétudes concernant la politique vaccinale.

Maura Healey a également indiqué que l'État avait émis une ordonnance permettant aux pharmacies de continuer à fournir les vaccins COVID-19 aux résidents du Massachusetts âgés de cinq ans et plus, et qu'il autoriserait le département de la santé de l'État à décider quels vaccins de routine les pharmaciens peuvent administrer dans le Massachusetts.

Elle a ajouté que CVS et Walgreens avaient commencé à travailler pour que les rendez-vous pour les vaccins soient disponibles dans le Massachusetts dès que possible.

Maura Healey a déclaré que le Massachusetts dirigerait les efforts visant à créer une collaboration en matière de santé publique avec d'autres États de la Nouvelle-Angleterre et du Nord-Est, "axée sur l'élaboration de recommandations fondées sur des données probantes concernant les vaccinations, la surveillance des maladies, la préparation aux situations d'urgence et le soutien aux laboratoires de santé publique de l'État".

Mercredi, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington ont déclaré qu'ils avaient lancé une nouvelle alliance sanitaire pour fournir des recommandations unifiées en matière de vaccins. Hawaï a rejoint jeudi. Par ailleurs, la Floride a annoncé son intention de mettre fin à toutes les obligations vaccinales de l'État, y compris pour la scolarisation des enfants.

Le Colorado a également déclaré qu'il agirait rapidement pour s'assurer que tous les Coloradiens aient accès aux vaccins COVID-19 mis à jour.