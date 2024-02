"Le marché pourrait se montrer plus hésitant ces prochaines semaines " (AXA IM)

(AOF) - "Les marchés actions européens commencent la nouvelle année comme ils avaient terminé la précédente, sur une hausse alimentée par la bonne tenue de la consommation américaine et par des annonces de résultats un peu supérieurs aux attentes, notamment pour les plus grandes sociétés", commente Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM. Il ne signale pas de changements significatifs au niveau macroéconomique, avec une BCE qui maintient les taux directeurs à leurs niveaux actuels et qui attendra la publication des données de croissance des salaires le 11 avril.

Au cours des prochaines semaines, le marché pourrait se montrer plus hésitant, pour AXA IM.

La vigueur surprenante de l'économie américaine et des premières publications de résultats globalement meilleurs qu'anticipés constituent clairement un facteur de soutien. Néanmoins, cette même vigueur pourrait retarder la date des premières baisses de taux de la Fed et dès lors exercer une pression à la baisse sur les multiples de valorisation du marché, notamment pour les valeurs de croissance qui ont le plus rebondi depuis trois mois.

Avant de conclure : "Nous pensons qu'il est important à ce stade de maintenir une bonne diversification. Nous restons fidèles à notre stratégie d'investissement en nous concentrant sur des sociétés combinant une capacité à ajuster les prix, ayant de la visibilité et/ou des perspectives de croissance par l'exposition à des thématiques de long terme, ainsi qu'une structure financière solide".