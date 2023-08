Le marché plébiscite l’acquisition transformante de Maurel & Prom au Gabon

- Doublement de taille pour Maurel & Prom. A l’annonce du rachat du pétrolier gabonais Assala Energy auprès de Carlyle, l’action du groupe français s’est envolée mercredi sur la cote parisienne. Elle a bondi de 19,5% en clôture, à 4,82 euros. Maurel & Prom (M&P), qui capitalisait 812 millions d’euros avant cette annonce (et près de 1 milliard après) va débourser 730 millions de dollars (669 millions d’euros) pour cette acquisition. La finalisation est attendue au plus tard au premier trimestre 2024.L’opération sera financée par une augmentation du prêt bancaire de M&P de 183 millions de dollars – prêt qui atteindra un total de 400 millions –, et par un prêt d’acquisition d’un an, d’un montant maximum de 750 millions de dollars, à un taux SOFR+2%, «à des conditions favorables grâce au soutien de Pertamina». L’actionnaire de contrôle de M&P détient 71% du capital. Par ailleurs, la facilité Reserves Based Lending d’Assala de 600 millions de dollars est reconduite.Une production portée à 67.800 barils par jourAvec Assala, M&P devient un acteur incontournable au Gabon. En pro forma, la production du groupe au premier semestre 2023 passera de 27.406 barils équivalent pétrole par jour à 67.800 barils, dont 56.500 au Gabon. Une production «diversifiée et à faible coût, répartie sur neuf sites, avec plus de 99% de production opérée », se félicite M&P. En outre, Assala apporte 97 millions de barils de réserve. Soit un total pro forma de 270 millions de barils, dont 218 millions au Gabon.M&P reprend ainsi des initiatives de croissance externe après une période de désendettement, note Oddo, soulignant que ce rachat présente peu de risques opérationnels, le groupe français connaissant déjà très bien la région. «L’acquisition d’Assala représente une étape majeure pour M&P, a déclaré Olivier de Langavant, directeur général de M&P dans un communiqué. La combinaison de nos portefeuilles permet au groupe de disposer d’une large base d’actifs opérés ‘on shore’ à longue durée de vie et à faible coût, offrant une visibilité à long terme et un potentiel de développement considérable, dans un pays stable où M&P opère depuis plus de quinze ans.»Fort de cette présence accentuée dans le pays, M&P renforce son partenariat avec le gouvernement gabonais. Ce dernier augmentera sa participation dans Assala Gabon, filiale d’Assala, de 25% à 27,5%, avec la possibilité d’y ajouter 12,5% supplémentaires dans les mêmes conditions au cours des cinq prochaines années. A lire aussi: Maurel & Prom s’offre Wentworth Resources pour 62 millions de livres Opportunités de croissanceEn rachetant Assala, M&P compte bien créer de la valeur en optimisant ses opérations au Gabon, sans suppression de postes. Alors que les actifs acquis se situent à proximité de ceux de M&P, grâce à l’accès offert par Assala à un réseau de transport de brut entièrement intégré et à un terminal d’export de brut à Gamba, M&P contrôlera le transport et la distribution de l’ensemble de sa production dans le pays. Le pétrolier français mise aussi sur des opportunités de croissance organique, sur un potentiel d’accroissement des réserves et sur la possible monétisation des ressources gazières.Carlyle, via Assala, avait acquis les actifs de Shell au Gabon en 2017 pour 628 millions de dollars. En six ans, le fonds d’investissement américain se targue d’avoir accru la production nette d’Assala d’environ 30% et la durée de vie de ses réserves de cinq à huit ans, en apportant plus de 1,3 milliard de dollars sur la période. Pour soutenir la croissance de long terme, Assala a repris en 2020 ses activités d’exploration.Maurel & Prom a été conseillé par Morgan Stanley, Hannam & Partners et Mandiri Sekuritas, et Carlyle par Citi.

Bruno de Roulhac