Le marché mondial du cacao devrait enregistrer un excédent de 267 000 tonnes en 2026/27, selon le courtier StoneX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails)

Le marché mondial du cacao devrait atteindre un excédent de 267 000 tonnes métriques en 2026/27 en raison de l'augmentation des cultures et des superficies entraînée par la flambée des prix depuis 2023, a déclaré StoneX jeudi dans sa première estimation pour la saison à venir.

Des conditions météorologiques défavorables et des maladies en Côte d'Ivoire et au Ghana, les principaux producteurs, ont permis aux prix du cacao CCc2 de presque tripler en 2024 et de se maintenir à des niveaux historiquement élevés depuis l'année dernière, ce qui a incité les producteurs du monde entier à investir dans la culture.

Des conditions météorologiques favorables sont revenues en Afrique de l'Ouest pour la saison 2025/26 (octobre-septembre), tandis que la consommation industrielle a fortement ralenti en réponse aux prix élevés, ce qui a conduit le courtier en matières premières StoneX à prévoir un excédent de 287 000 tonnes pour cette saison.

Ce chiffre est inchangé par rapport à son estimation précédente.

StoneX s'attend à ce que les stocks mondiaux de cacao reviennent à leurs moyennes historiques au cours des deux prochaines saisons, compte tenu de l'évolution des fondamentaux de l'offre et de la demande.

"Malgré la lenteur de la reprise en Afrique, la réponse robuste des acteurs secondaires - notamment l'Équateur - combinée à une baisse de la demande a plus que compensé le déficit de production des acteurs principaux", a déclaré le courtier.

Il prévoit une augmentation du ratio stocks/utilisation du cacao mondial à près de 40 % à la fin de la saison 2026/27, après un épuisement significatif des stocks à la fin de la saison 2023/24.