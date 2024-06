Le marché français à l'heure des élections anticipées

Amundi

Ralentissement de la consommation américaine, légère expansion de l'activité économique en zone euro, inflation japonaise plus faible que prévu… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Après l'annonce des élections législatives anticipées, la performance du marché français des actions a été inférieure à celle de son homologue européen. Le marché français s'est toutefois récemment stabilisé et reste en progression depuis le début de l'année. L'écart entre les rendements des obligations d'État françaises et allemandes (Bund) s'est creusé, mais il s'est également stabilisé ces derniers jours.

Les investisseurs n'apprécient guère l'incertitude politique et suivent de près l'évolution des finances publiques. Les secteurs les plus sensibles au risque politique, tels que les services financiers et les services publics, sont les plus touchés, tandis que les secteurs de la consommation de base et de la santé demeurent résilients. Le marché français étant principalement composé de sociétés à dimension internationale, avec plus de 80 % des ventes réalisées à l'étranger, il devrait s'aligner sur celui des actions mondiales une fois que l'incertitude politique aura diminué.

