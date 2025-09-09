"Le marché est habitué à l'instabilité politique" (AllianzGI)

(AOF) - "Emmanuel Macron est désormais à la recherche de son cinquième Premier ministre pour son second mandat. Ce contexte souligne le retour des préoccupations budgétaires au premier plan des préoccupations des investisseurs, à un moment où des voisins tels que l'Italie font des progrès comparables dans la maîtrise de leurs déficits. De plus, Fitch doit rendre vendredi son verdict sur la note de la France. Le pays bénéficie actuellement d'une note " AA ", mais l'agence pourrait abaisser la dette française à un simple " A ", analyse AllianzGI.

Du point de vue des actions, la situation doit être abordée avec prudence, insiste le gestionnaire d'actifs. "Certains secteurs sont sensibles à la dynamique nationale, comme les services publics, les infrastructures et certaines banques et compagnies d'assurance fortement exposées au marché français, liste-t-il. Ces segments pourraient encore connaître quelques turbulences.

"Toutefois, les perspectives d'AllianzGI restent constructives. La plupart des entreprises du CAC 40 génèrent la majeure partie de leur chiffre d'affaires à l'international, ce qui signifie qu'elles ne sont globalement pas affectées par les troubles politiques locaux. De plus, la baisse des valorisations ne reflète pas une détérioration des fondamentaux et pourrait, au contraire, offrir des points d'entrée attractifs pour des actions de qualité qui ont été injustement pénalisées."

Par ailleurs, souligne le gestionnaire, l'annonce de la démission du Premier ministre n'a eu aucun impact sur le marché du crédit. Le marché est habitué à l'instabilité politique et le risque français n'est pas systémique. La France comporte une prime de risque, mais celle-ci est relativement faible. Le marché se concentre plutôt sur d'autres questions importantes, notamment la Fed et la macroéconomie américaine.